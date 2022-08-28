Fenerbahçe'ye servet kazandıracak transfer: İmza an meselesi

Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile iyi bir ivme yakalayan Fenerbahçe, bazı oyuncuları göndererek büyük bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Yeni sezonda Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde de Austuria Wien'i eleyerek gruplara kalma başarısı göstermişti. Alınan sonuç ve oynanan oyunla taraftarlarını memnun eden Sarı-Lacivertli ekipte transfer harekatı da hız kesmeden devam ediyor.

AYRILIKLAR NETLEŞTİ...

Sarı-Lacivertli ekip şu ana kadar kadrosunu Joao Pedro, Luan Peres, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Joshua King, Bruma, Tiago Çukur, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Eğribayat transferleri ile güçlendirirken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

SZALAI İÇİN TEKLİF

Marcel Tisserand, Samatta, Kim Min-Jae, Sosa gibi önemli isimlerle de yollarını ayıran Fenerbahçe'de yaz transfer sezonunun popüler isimlerinden Attila Szalai, için de flaş iddia daha ortaya atıldı. İngiliz basını, Aston Villa'nın Fenerbahçe'ye Szalai için teklif yaptığını duyurdu.

16.5 MİLYON EURO

Transfer sezonu bitmeden bir savunmacı almak isteyen Aston Villa'nın Kanarya'nın kapısını çaldığı ifade edildi. Haberde İngiliz ekibinin Szalai için yaptığı teklifin miktarı da belirtildi. İngiliz ekibinin Macar stoper için Fenerbahçe'ye 16.5 milyon Euro önerdiği kaydedildi.

13 MİLYON REDDEDİLMİŞTİ

Aston Villa'nın bu teklif sonrası Fenerbahçe'den gelecek cevabı beklediği belirtildi. Szalai için daha önce yine bir Premier Lig ekibi West Ham ve Rus ekibi Zenit de teklif de bulunmuştu. Fenerbahçe'nin West Ham'dan yaptığı 13 milyon Euro'luk teklifi yükseltmesini istediği İngiliz basınında yer almıştı. Bu arada Kim'in satışından sonra Szalai'nin satışına Fener yönetimi ve teknik ekibinin temkinli yaklaştığı da gelen haberler arasında.