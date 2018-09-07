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  4. 07 Eylül 2018 16:54

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber !

Ayak parmağında sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolga Ciğerci, Bayern Münih'in doktorundan 21 günlük randevu aldı.

Fenerbahçe'ye Tolga Ciğerci'den kötü haber !
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Galatasaray'la sözleşmesini feshettikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci sakatlığı sebebiyle Almanya'ya gitti.

Tedavisi için Bayern Münih'in doktoruna giden Tolga 21 günlük randevu aldı. Ayak parmağında Janssen'de oluşan sakatlığa benzer bir sorun olan Tolga'nın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

Tolga Ciğerci'nin Ekim ayının başında İstanbul'da olacağı, ardından da takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Tolga, Galatasaray ile son maçına 18 Nisan’da çıkmıştı...

Milliyet

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