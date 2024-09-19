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Ferdi Kadıoğlu Brighton formasıyla ilk golünü attı

Ferdi Kadıoğlu Brighton formasıyla ilk golünü attı
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Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın İngiltere Lig Kupası 3. turunda Wolverhampton'ı 3-2 mağlup ettiği maçta oyuna girdiği 3. dakikada topu filelerle buluşturdu.

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Brighton ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

American Express Stadı'nda oynanan müsabakada Brighton'a galibiyeti ve turu getiren golleri 14. dakikada Carlos Baleba, 31. dakikada Simon Adingra ve 85. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Wolverhampton'ın gollerini ise 44. dakikada Gonçalo Guedes ile 90+1. dakikada Thomas Doyle attı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna giren Ferdi Kadıoğlu, 85. dakikada sahneye çıkarak fileleri havalandırdı. Milli oyuncu, Brighton ile çıktığı ikinci maçta ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu galibiyetle Brighton, İngiltere Lig Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

Etiketler Brighton & Hove Albion brighton Ferdi Kadıoğlu Ferdi Kadıoğlu gol
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