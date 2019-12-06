Ferdi Kadıoğlu'dan maç sonucu açıklamalar

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren ve 1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Golü ve takımın galibiyeti için sevinçli olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Öncelikle takım ve kendim için çok mutluyum. Bu sefer hoca bana 45 dakika süre verdi ve onun için daha çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BENİ HEP DESTEKLEDİLER"

Kadıköy'de gol atmasının mutluluk verici olduğunu açıklayan genç yıldız, "Çok değişik, muazzam bir duygu. Daha önceden de gol attım ama seyirci yoktu. Bu seyirci beni her zaman destekledi. Golü attıktan sonra bu muhteşem ambiyansta dizlerimin üstünde kayarak sevinmek istedim." diye konuştu.

KRUSE: GOL ORUCUMU BOZDUM

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, Gençlerbirliği maçının ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ettiği mücadelede 1 gol atan Max Kruse, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Gol orucunu bozan Alman futbolcu "Öncelikle takım için çok mutluyum. Çok güzel bir galibiyet oldu bizim adımıza. Her şeyi yapıyordum ama sonunda gol orucumu bozdum. 4-5 şansmım oldu gol atmam için ama sonunda bir tane attım." dedi.

Taraftar baskısını hisseden Kruse "Aslında bakıldığında bu baskı takımın bana yaptığı bir baskı değildi. Tamamen dışarıdan gelen bir baskı vardı. Sonuçta baktığınızda 7 haftalık bir sakatlık sürecim oldu. DDaha fazla gol ve asist yapabilirdim. Şu anda 6 tane asistim var ama üzerine koyucağımı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

