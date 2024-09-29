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Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maçta tarih yazıldı

Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı maçta tarih yazıldı
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İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Brighton'ı 4-2 mağlup ederken, ev sahibi takımın gollerini atan Cole Palmer önemli bir başarıya imza attı.

Premier Lig'in 6. haftasında Brighton'ı ağırlayan Chelsea, 21, 28 (penaltıdan), 31 ve 41. dakikalarda Palmer'ın kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı.

Brighton'da 7. dakikada Georginio Rutter ve 34. dakikada Carlos Baleba'nın golleri mağlubiyeti engelleyemedi.

Takımını galibiyete taşıyan Palmer, Premier Lig tarihinde bir maçın ilk devresinde 4 gol atan ilk futbolcu oldu.

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Brighton formasıyla ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı.

Arsenal, uzatma dakikalarında kazandı
Arsenal, evinde Leicester City'yi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti.

Gabriel Martinelli 20, Leandro Trossard 45+1, 90+4 ve Kai Havertz 90+9. dakikada attığı gollerle Arsenal'a zorlu müsabakada galibiyeti getirdi. Leicester City'nin gollerini ise 47 ve 63. dakikalarda James Justin kaydetti.

Manchester City beraberliğe razı oldu
Manchester City, Newcastle United deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Üst üste ikinci maçta puan kaybı yaşayan konuk takımın golünü 35. dakikada Josko Gvardiol, Newcastle United'ın golünü 58. dakikada penaltıdan Anthony Gordon attı.

Günün diğer maçlarında Everton, Crystal Palace'ı 2-1, Fulham da Nottingham Forest'ı 1-0 yendi. Brentford ile West Ham United arasındaki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sona erdi.

Etiketler Cole Palmer Ferdi Kadıoğlu İngiltere
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