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  4. 28 Şubat 2018 16:14

Fernandao'ya 2 maç ceza !

Beşiktaş maçında gol sevinci sırasında yaptığı hareketler nedeniyle PFDK'ya sevkedilen Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç ceza geldi !

Fernandao'ya 2 maç ceza !
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Pazar günü Beşiktaş’ın 3-1 üstünlüğü ile sona eren derbide takımını öne geçiren golü kaydeden Fernandao, yaşadığı gol sevinci nedeniyle PFDK’ya sevk edilmişti. 

Bugün açıklanan PFDK kararlarında Fernandao'ya taraftara yönelik hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men edildiği belirtildi. 

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JOSE FERNANDO VIANA DE SANTANA'nın, 25.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir. 

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