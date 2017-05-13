Feyenoord, 18 yıllık hasrete bir maç uzaklıkta

Ligin 34. ve son haftasına en yakın takipçisi Ajax’ın bir puan önünde zirvede giren kırmızı-beyazlılar, şampiyonluğa bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

Rotterdam ekibi, yarın ağırlayacağı Heracles’i yenmesi halinde 18 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Feyenoord, Heracles karşısında sahadan beraberlikle ayrılması durumunda şampiyonluk için Ajax’ın puan ya da puanlar kaybetmesini bekleyecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, Heracles’e mağlup olması halinde ise şampiyonluğa ulaşabilmek adına en büyük rakiplerinden Ajax’ın ligdeki son maçında yenilmesi gerekiyor.

Son lig şampiyonluğunu Hollandalı teknik direktör Leo Beenhakker yönetiminde 1998-1999’da elde eden Feyenoord, bu sezon hasretini bitirmesi halinde Eredivisie’de 15. kez mutlu sona ulaşacak.



PSV Eindhoven ve Ajax’ın üstünlüğüne son verecek



Feyenoord, şampiyonluğa ulaşması durumunda son 6 sezondur ligi domine eden en büyük rakipleri Ajax ile PSV Eindhoven’ın üstünlüğüne son verecek.



Eredivisie’de son 2 sezonu PSV Eindhoven şampiyon olarak tamamlarken, ondan önceki 4 sezonda ise Ajax mutlu sona ulaştı.



Ligi 33 kez zirvede tamamlayan Ajax, en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Amsterdam ekibini 23 şampiyonlukla PSV Eindhoven ve 14 zaferle Feyenoord takip ediyor.

Van Bronckhorst kariyerine iyi başladı

Feyenoord’un teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kariyerinin henüz 2. yılında şampiyonluk sevinci yaşamaya çok yaklaştı.

Hollanda 21 Yaş Altı Mili Takımı ve Feyenoord’da antrenörlük deneyimi de yaşayan 42 yaşındaki Van Bronckhorst, futbolculuk kariyerinde ise ulusal ve uluslararası şampiyonluklar yaşadı. Van Bronckhorst, İskoçya’da Glasgow Rangers, İngiltere’de Arsenal ve İspanya’da Barcelona ile lig şampiyonluklarına uzandı.



Futbolculuk döneminde Feyenoord ile 2 kez kupa kazanan Hollandalı teknik adam, Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi de elde etti.

Feyenoord’da tanıdık isimler



Şampiyonluğa çok yaklaşan Feyenoord’un kadrosunda Türk futbolunun yakından tanıdığı 2 isim bulunuyor.



Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt ile Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, kırmızı-beyazlı takımda bu sezon sergiledikleri performansla dikkati çekti.

Hollandalı futbolcu Kuyt, ligde görev aldığı 30 karşılaşmada 9 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Bilal Başacıkoğlu ise Eredivisie’de oynadığı 23 maçta takımına 6 asistlik katkı yaptı.



En çok gol atan takım

Feyenoord, bu sezon kaydettiği 83 golle ligin en skorer takımı olarak ön plana çıkıyor.

Kırmızı-beyazlılar, geride kalan 33 haftada bir maçtaki en gollü galibiyetini Go Ahead karşısında aldı. Feyenoord, 29. haftada ağırladığı Go Ahead’ı 8-0 mağlup etmeyi başardı.

Van Bronckhorst’un öğrencileri, ligde bir karşılaşmada 6, 3 maçta 5’er ve yine 3 müsabakada 4’er kez rakip fileleri havalandırdı. Bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 21 gol kaydeden Danimarkalı futbolcu Nicolai Jorgensen, hem kırmızı-beyazlı ekibin hem de ligin en golcü ismi olarak dikkati çekiyor.

Feyenoord’un bu sezon iç saha maçlarında da bileği bükülmedi. Kırmızı-beyazlılar, ligde sahasında oynadığı 16 maçta 14 galibiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı.