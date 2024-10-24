FIFA dünya sıralaması güncellendi: İşte Milli Takım'ın sırası
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FIFA dünya sıralaması listesini açıkladı. A Milli Futbol Takımı, sıralamadaki yerini korudu.
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 26. basamaktaki yerini korudu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
ARJANTİN ZİRVEDE
Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:
|
Sıra
|
Takım
|
Puan
|
Değişim
|
1
|
Arjantin
|
1883,5
|
-5,52
|
2
|
Fransa
|
1859,85
|
+7,93
|
3
|
İspanya
|
1844,33
|
+7,91
|
4
|
İngiltere
|
1807,83
|
-9,45
|
5
|
Brezilya
|
1784,37
|
+12,35
|
6
|
Belçika
|
1761,27
|
-6,87
|
7
|
Portekiz
|
1752,68
|
+0,54
|
8
|
Hollanda
|
1748,24
|
-11,71
|
9
|
İtalya
|
1729,4
|
+3,09
|
10
|
Kolombiya
|
1724,37
|
-14,35
AA
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