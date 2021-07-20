FIFA futbolda ''beyin yakan'' kural değişikliği iddialarını yalanladı

FIFA, kural değişikliği iddiaları ile ilgili açıklama yaptı, "FIFA'nın, haberlerde belirtilen değişikliklerin hiçbirini denemek konusunda şu anda bir niyeti olmadığına açıklık getirmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FIFA, futbolda önemli kural değişiklikleri yaşanacağı yönündeki iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, haberlerde dile getirilen kural değişikliklerinin gündemlerinde yer almadığı vurgulanarak, "FIFA'nın, oyun kurallarındaki deneysel değişiklikleri Hollanda'daki bir gençlik turnuvasında test edeceği yönünde son günlerde medyada dolaşan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.

"GÜNDEME ALMADIĞIMIZI TEYİT EDERİZ"

FIFA'nın, haberlerde belirtilen değişikliklerin hiçbirini denemek konusunda şu anda bir niyeti olmadığına açıklık getirmek istiyoruz. Bu değişiklikleri, kendi içimizde veya Uluslararası Futbol Birliği Kurulundaki (IFAB) meslektaşlarımızla gündeme almadığımızı teyit ederiz." ifadeleri kullanıldı.

KURAL DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI

Ulusal ve uluslararası medyada çıkan haberlerde, maçlarda devrelerin 30'ar dakikaya indirileceği, takımlara sınırsız oyuncu değişikliği izni verileceği, taç atışlarının korner gibi ayakla kullanılabileceği, sarı kart gören oyuncuların ceza olarak 5 dakika boyunca oyundan çıkmak zorunda kalacağı gibi iddialar yer almıştı.