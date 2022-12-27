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FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak
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20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk kez Filistinli bir kadın hakem görev alacak.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 Temmuz ile 20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda görev alacak hakemler arasında, Filistinli Heba Saadia'ya da yer verildi.

Heba Saadia, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda görev alacak ilk Filistinli hakem olacak.

Filistinli bir hakemin ilk kez görev alacağı bu turnuva, farklı yeniliklere de sahne olacak.

 İlk kez 24 yerine 32 takımın mücadele edeceği organizasyona, ayrıca ilk defa iki ülke (Avustralya ve Yeni Zelanda) ev sahipliği yapacak.

Etiketler FIFA Kadınlar Dünya Kupası fifa kadın hakem filistinli kadın hakem filistinli hakem
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