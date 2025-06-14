FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı başlıyor: İşte maç takvimi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında 30 karşılaşma oynanacak. Turnuva maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez genişletilmiş formatıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Kupası, 6 kıtadan 32 elit kulübü bir araya getirecek. "Dünyanın en iyi kulübü" ünvanı için kıran kırana geçecek bu prestijli turnuvada Türkiye’yi temsil edecek yıldızlar da sahne alacak. Inter’den Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid’den Arda Güler, Juventus’tan Kenan Yıldız, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ve Porto’dan Deniz Gül, Türkiye’yi gururla temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Bu büyük futbol şöleni, TRT ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15-22 Haziran maç takvimi şöyle:

15 Haziran Pazar

03.00 Ahly - Inter Miami FC / TRT SPOR

19.00 Bayern Münih - Auckland City / TRT SPOR

22.00 PSG - Atletıco Madrid / TRT SPOR

16 Haziran Pazartesi

01.00 Palmeiras - Porto / TRT SPOR

05.00 Botafogo - Seattle Sounders / TRT SPOR

22.00 Chelsea - Los Angeles FC / TRT 1

17 Haziran Salı

01.00 Boca Juniors - Benfica / TRT SPOR

04.00 Flamengo - Esperance ST / TRT SPOR

19.00 Fluminense - Borussia Dortmund / TRT 1

22.00 River Plate - Urawa Red Dıamonds / TRT 1

18 Haziran Çarşamba

01.00 Ulsan HD - Mamelodi Sundowns / TRT SPOR

04.00 Monterrey - Inter / TRT SPOR

19.00 Manchester City - Wydad / TRT 1

22.00 Real Madrid - Al Hilal / TRT 1

19 Haziran Perşembe

01.00 Pachuca - Salzburg / TRT SPOR

04.00 Al Ain - Juventus / TRT SPOR

19.00 Palmeiras - Al Ahly / TRT 1

22.00 Inter Miami - Porto / TRT 1

20 Haziran Cuma

01.00 Seattle Sounders - Atletico Madrid / TRT SPOR

04.00 PSG - Botafogo / TRT SPOR

19.00 Benfica - Auckland City / TRT 1

21.00 Flamengo - Chelsea / TRT 1

21 Haziran Cumartesi

01.00 Los Angeles FC - Esperance ST / TRT SPOR

04.00 Bayern Münih - Boca Juniors / TRT SPOR

19.00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund / TRT 1

22.00 Inter - Urawa Red Diamonds / TRT 1

22 Haziran Pazar

01.00 Fluminense - Ulsan HD / TRT SPOR

04.00 River Plate - Monterrey / TRT SPOR

19.00 Juventus - Wydad / TRT 1

22.00 Real Madrid - Pachuca / TRT 1

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