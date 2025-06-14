FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı başlıyor: İşte maç takvimi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda 15-22 Haziran 2025 tarihleri arasında 30 karşılaşma oynanacak. Turnuva maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.
Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez genişletilmiş formatıyla düzenlenecek FIFA Kulüpler Kupası, 6 kıtadan 32 elit kulübü bir araya getirecek. "Dünyanın en iyi kulübü" ünvanı için kıran kırana geçecek bu prestijli turnuvada Türkiye’yi temsil edecek yıldızlar da sahne alacak. Inter’den Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid’den Arda Güler, Juventus’tan Kenan Yıldız, Benfica’dan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ve Porto’dan Deniz Gül, Türkiye’yi gururla temsil edecek isimler arasında yer alıyor. Bu büyük futbol şöleni, TRT ekranlarından canlı yayınla izleyiciyle buluşacak.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 15-22 Haziran maç takvimi şöyle:
15 Haziran Pazar
03.00 Ahly - Inter Miami FC / TRT SPOR
19.00 Bayern Münih - Auckland City / TRT SPOR
22.00 PSG - Atletıco Madrid / TRT SPOR
16 Haziran Pazartesi
01.00 Palmeiras - Porto / TRT SPOR
05.00 Botafogo - Seattle Sounders / TRT SPOR
22.00 Chelsea - Los Angeles FC / TRT 1
17 Haziran Salı
01.00 Boca Juniors - Benfica / TRT SPOR
04.00 Flamengo - Esperance ST / TRT SPOR
19.00 Fluminense - Borussia Dortmund / TRT 1
22.00 River Plate - Urawa Red Dıamonds / TRT 1
18 Haziran Çarşamba
01.00 Ulsan HD - Mamelodi Sundowns / TRT SPOR
04.00 Monterrey - Inter / TRT SPOR
19.00 Manchester City - Wydad / TRT 1
22.00 Real Madrid - Al Hilal / TRT 1
19 Haziran Perşembe
01.00 Pachuca - Salzburg / TRT SPOR
04.00 Al Ain - Juventus / TRT SPOR
19.00 Palmeiras - Al Ahly / TRT 1
22.00 Inter Miami - Porto / TRT 1
20 Haziran Cuma
01.00 Seattle Sounders - Atletico Madrid / TRT SPOR
04.00 PSG - Botafogo / TRT SPOR
19.00 Benfica - Auckland City / TRT 1
21.00 Flamengo - Chelsea / TRT 1
21 Haziran Cumartesi
01.00 Los Angeles FC - Esperance ST / TRT SPOR
04.00 Bayern Münih - Boca Juniors / TRT SPOR
19.00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund / TRT 1
22.00 Inter - Urawa Red Diamonds / TRT 1
22 Haziran Pazar
01.00 Fluminense - Ulsan HD / TRT SPOR
04.00 River Plate - Monterrey / TRT SPOR
19.00 Juventus - Wydad / TRT 1
22.00 Real Madrid - Pachuca / TRT 1
İHA
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