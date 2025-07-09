FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu
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2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası’nda Fluminense’yi 2-0 mağlup eden Chelsea, finale yükselen ilk takım oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya ekibi Fluminense ile İngiltere temsilcisi Chelsea karşı karşıya geldi.
ABD’nin New Jersey eyaletinde bulunan Metlife Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Chelsea rakibini Joao Pedro’nun 18 ve 56’ncı dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Enzo Maresca’nın öğrencilerine galibiyeti getiren goller 18. ve 56. dakikalarda Joao Pedro’dan geldi.
Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan François Letexier yönetti.
Chelsea’nin finaldeki rakibi bugün TSİ 22.00'de oynanacak PSG – Real Madrid karşılaşmasının ardından belli olacak. Turnuvanın final karşılaşması 13 Temmuz Pazar günü MetLife Stadyumu’nda oynanacak.
DHA / İHA
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