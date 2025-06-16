  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi fark

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi fark

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tarihi fark
Güncelleme:

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih karşılaştığı Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City'yi tarihi farkla 10-0 mağlup etti.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile karşılaştı. Mücadeleye çok etkili başlayan Alman ekibi, ilk yarıda 6, ikinci yarıda da 4 kez gol sevinci yaşadı ve sahadan 10-0 galip ayrıldı. Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası tarihinde bir maçta 10 gol atan ilk takım olarak da tarihe geçti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri, 6. ve 22. dakikada Coman, 18. dakikada Sacha Boey, 20. ve 45+3. dakikada Olise, 22. dakikada Coman, 68., 73. ve 84 Musiala ve 89. dakikada Müller kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 1 Temmuz'a kadar Alman ekibinin formasını giyecek olan Leroy Sane ise mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bayern Münih, grubun ikinci maçında Arjantin temsilcisi Boca Juniors ile 21 Haziran'da karşılaşacak.

İHA

text-ad
Etiketler FIFA Kulüpler Dünya Kupası bayern Bayern Münih auckland city
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin çeyrek asırlık bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin çeyrek asırlık bir devi daha konkordato ilan etti Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Yayla yolunda feci kaza: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı Bikinili protestocu Melisa Aydınalp bir kez daha gözaltında! Bikinili protestocu Melisa Aydınalp bir kez daha gözaltında! ''MOSSAD ajanları Türkiye yolunda'' iddiası olay oldu! ''MOSSAD ajanları Türkiye yolunda'' iddiası olay oldu! Türk sporcular İran'da ateş altında kaldı Türk sporcular İran'da ateş altında kaldı Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan 75 kişi sis nedeniyle kayboldu Trabzon'da doğa yürüyüşü yapan 75 kişi sis nedeniyle kayboldu İstanbul Boğazı'nda deniz keyfi ölümle bitti İstanbul Boğazı'nda deniz keyfi ölümle bitti Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler Hakan Çalhanoğlu'nun babasından transfer gündemine bomba gibi düşecek ifadeler