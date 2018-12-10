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  4. 10 Aralık 2018 17:39

FIFA, Modeste için kararını verdi

Galatasaray'ın sezon başında Tianjin Quanjian ile FIFA'lık olması ihtimali nedeniyle riske girmeyerek transferinden vazgeçtiği Anthony Modeste için karar çıktı. Geçtiğimiz günlerde Köln ile sözleşme imzalayan Modeste, FIFA tarafından haklı bulundu.

FIFA, Modeste için kararını verdi
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FIFA verdiği kararda Köln'ün Çin kulübüne herhangi bir tazminat ödemesine gerek olmadığını açıkladı. Ancak oyuncunun Çin ekibinden talep ettiği tazminat da reddedildi.

Ayrıca Modeste'nin Köln'e ancak kış döneminde resmi imza atabileceği ve ligin ikinci yarısından itibaren oynayabileceğine karar verildi. Çin kulübünün bu karar sonrası konuyu CAS'a taşıma hakkı da bulunuyor.

ALBAYRAK 'VAZGEÇTİK' DEMİŞTİ
Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Modeste ile ilgili, "Modeste transferi olmayacak. Bizim öyle riske girecek, sokağa atacak bir durumumuz yok Galatasaray olarak. Bizde petrol kuyusu yok. O transferden vazgeçtik" demişti. (FutbolArena)

Anthony Modeste , Galatasaray , fifa , Köln
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