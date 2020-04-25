FIFA'dan Loris Karius açıklaması!

Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius, geçtiğimiz günlerde Mart ayında ödenmemiş alacakları ile ilgili FIFA'ya başvurmuştu.

Konuyla ilgili bir FIFA sözcüsü açıklamalarda bulundu.

"KONU ŞU ANDA ARAŞTIRILIYOR"

"Loris Karius'tan Beşiktaş kulübüne karşı bir hak talebinde bulunduğumuzu doğrulayabiliriz. Konu şu anda araştırılıyor ve dolayısıyla daha fazla yorum yapamıyoruz." dedi.

"KENDİNİ KANITLAMASI İÇİN 2 YILA İHTİYACI VAR"

Alman kaleci antrenörü Uli Stein ise, "Karius, sosyal medya hesaplarında fotoğraf çekmenin ve paylaşmanın sahada olduğundan daha önemli olduğunu düşünüyor. Kendini kanıtlamak için iki mükemmel yıla daha ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

LİVERPOOL'A GERİ DÖNECEK

26 yaşındaki Alman kalecinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Karius, takımı Liverpool'a geri dönecek ve Alisson Becker'in yedeği olacak.

Karius bu sezon forma giydiği 32 maçta kalesinde 46 gol görmüştü.

