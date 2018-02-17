FIFAfutbolda transfer sistemini kökten değiştirecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun transfer sistemi ile ilgili hayata geçirmeyi düşündüğü değişiklikler Fransız basınında gündeme oturdu. Futbol dünyasını derinden etkileyecek olan değişiklikler futbolda transfer sistemini baştan aşağı değiştirecek cinsten. Ocak ayı transfer dönemini tamamen kaldırmayı düşünen Infantino, NBA’de uygulanan maaş sınırı “salary cap” uygulamasını da futbola getirmeyi ve dengesizliğe ve aşırı harcamalara önlem almayı düşünüyor.

Başkan ayrıca transfer sezonunun ligler başlamadan sona ermesini istiyor. İngiltere Premier Lig, bu kararı gelecek yıldan itibaren uygulamaya geçirecek. Infantino, şimdilik sadece Premier Lig’de geçerli olan kural hakkında ESPN’e verdiği demeçte “Premier Lig’in aldığı bu karardan çok mutluyum. Sezon başlamadan önce tüm takımların transferi tamamlaması çok mantıklı” sözlerini kullanmıştı.

Infantino, NBA’de de kullanılan Salary Cap’e de sıcak bakıyor. Takımlara maaş sınırlaması getirmek isteyen FIFA Başkanı, “Çok zengin takımlar var ancak bu paralar işi kötüye doğru sürüklüyor. Bu yüzden futbolun değerini korumak için bir şeyler yapmalıyız” şeklinde konuşmuştu.

FIFA Başkanı’nın son kararı ise menajerlik sistemi ile ilgili düzenlemeler yapmak. Transferlerden menajerlerin ekstra para almasını engellemek isteyen Infantino, bu sayede yolsuzluk ve para kaçırma gibi suçlamaların önüne geçmek istiyor. Geçen sezon dünya genelinde transfere 5.1 milyar Euro harcanırken 400 milyon Euro sadece menajerlere gitmişti.