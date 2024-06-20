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FIFA'nın dünya sıralaması açıklandı: İşte A Milli Takımımızın sıralaması

FIFA'nın dünya sıralaması açıklandı: İşte A Milli Takımımızın sıralaması
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A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın Haziran ayı ülke sıralamasında 2 basamak düşerek 1493 puanla 42. sıraya geriledi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), haziran ayı dünya sıralamasını açıkladı. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sıradaki yerini korurken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı. İlk 3 sıranın değişmediği listede son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin 2. sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şu şekilde:

1 - Arjantin (1860)
2 - Fransa (1837)
3 - Belçika (1797)
4 - Brezilya (1791)
5 - İngiltere (1787)
6 - Portekiz (1747)
7 - Hollanda (1746)
8 - İspanya (1729)
9 - Hırvatistan (1728)
10 - İtalya (1724)

Etiketler milli takım gerileme yıldız
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