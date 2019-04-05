Fikret Orman memleketi Hopa'da anaokulu açılışına katıldı

Törene Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret’ın yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Hopalı iş adamı Nedim Koyuncu, davetliler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eğitim camiasına yeni bir okul kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Okullaşma bakımından Artvin'in çok iyi bir noktada olduğunu anlatan Vali Doruk, “Devlet yatırımlarının geldiği düzey bakımından da Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Devlet olarak bunları yaparken hayırsever vatandaşlarımızın da buna katkı vermesi hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına çok büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede hayırsever iş adamımız Serkan Bey ve kıymetli eşine, bu eğitim yatırımının buraya yapılmasını teşvik eden Fikret Orman Beyefendi'ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ise anaokulu açılışında yaptığı konuşmada, hayır işlerini çok önemsediğini ifade ederek, “Hayır işleri iyidir. İnsanlar kazandıkça, hayırlarda bulunduğu sürece gelirleri artar, insanların duasını alırlar. Benin annem babam Hopalı, buraya çok büyük bağımlılığım var. Ailemin mezarlıkları burada, sık sık gelmeye çalışıyorum” dedi.

"İYİ İNSAN OLMADAN BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ"

Orman, Beşiktaş camiasının felsefesinin iyi insan olma temeline dayandığını ifade ederek “Bizim camiamızın özelliğidir. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. İlk önce iyi insan olacaksınız. Hayırlı işler yapacaksınız. Topluma faydalı bir şeyler yapmamız lazım. Maçlar bir gün kazanılır bir gün kaybedilir, ama yapmış olduğunuz bu eserler bizle beraber ahirete kadar devam edecek. Böyle bir camia mensubu olduğum, böyle bir kardeşim olduğu için gurur duyuyorum. Serkan’ı ve tüm ailesini tebrik ediyorum. Allah tekrar etsin diyorum” diye konuştu.

YAZIOĞLU: AMACIMIZ İNSANA YATIRIM YAPMAK

İş adamı Serkan Yazıcıoğlu, amaçlarını insana yatırım yapmak olduğunu ifade ederek, “Bu doğrultuda, eğitime yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu okuldan doktorlardan önce iyi insan ve iyi çocuklar yetişir. İyi insan olduktan sonra başına doktor unvanı geldiğinde zaten iyi doktor oluyorsunuz” şeklinde konuştu.

"BU ÇOCUKLAR YARINLARIMIZ"

Yazıcıoğlu, “Rahmetli Süleyman Seba’nın bir lafı vardı. ‘İyi insan olunmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz’ Efsane başkanımızın bugün doğum günü. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu prensiple başlayan eğitime destek sevdamız devam ediyor. İstiyoruz ki yaptırdığımız okullarda çocuklarımız iyi eğitim alsın. Vatanına milletine hayırlı evlatlar olsunlar. Çünkü bu çocuklar yarınlarımız” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, Serkan Yazıcıoğlu’nun büyük katkılarıyla inşa edilen Yağmur Yazıcıoğlu anaokuluyla birlikte kentte okul öncesi eğitim veren eğitim anaokulu sayısının 13’e çıkacağını söyledi.

İl genelinde okul öncesinde öğrenim gören toplam 2 bin 893 öğrenci bulunduğunu kaydeden Kahveci, 2017'de Serkan Yazıcıoğlu ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda inşa edilen Yağmur Yazıcıoğlu anaokulunun maliyetnin 1 milyon 46 bin lira olup bin 490 metrekare arazi üzerine 2 katlı ve 8 derslik olarak kurulduğu bilgisini paylaştı.

Protokol konuşmaları sonrası anaokulu öğrencileri kısa bir gösteri yaptı. Program Vali Doruk ve beraberindekilerin kurdele kesimiyle sona erdi.

