Fırtına tek golle kazandı: Trabzonspor 1-0 Denizlispor

Süper Lig'in 23. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer evinde ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Avcı, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inde, sakatlıkları bulunan futbolculardan Serkan Asan'ın yerine savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'ye, orta sahada da Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a görev verdi. Avcı, yedeğe çektiği Flavio'nun yerine ise Bakasetas'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür de kadroda yer almadı.

BAKASETAS İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas, Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de maça başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta sonradan oyuna dahil ettiği Bakasetas'a ilk kez 11'de şans verdi.



YUNUS MALLI KADRODA

Trabzonspor'un bir diğer yeni transferi milli futbolcu Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer aldı.

Yunus Mallı, yedek kulübesinde görev bekledi.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

14' Nwakaeme’nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

17' Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo’nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.

25' Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal’ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.



29' Djaniny’in ceza sahası içinde kale sahasına ortasında Ekuban’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 45+3 Diskerud), Mesanovic, Sagal, Rodallega

Sarı kartlar: Dk. 18 Sagal, Dk. 21 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)