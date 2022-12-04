Dünya Kupası'nda Polonya'yı 3-1 mağlup eden Fransa çeyrek finale yükseldi.

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Polonya ile Al Thumama Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Saat 18.00'de başlayan mücadeleyi Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela Saez yönetti.

Fransa 44. dakikada Olivier Giroud'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İlk golün asistini yapan Kylian Mbappe ise 74 ve 90+1'de 2 gol kaydederek skoru 3-0'a getirdi. Etkileyici bir performans ortaya koyarak birbirinden güzel gollere imza atan Mbappe, Dünya Kupası'nda 4 maçta 5 gole ulaştı.

Maçta son sözü ise 90+9'da penaltıdan Polonya'nın yıldızı Robert Lewandowski söyledi.

Polonya'yı 3-1 yenen Fransa, çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının galibiyle oynayacak.

GIROUD, HENRY'NİN REKORUNU KIRDI

Olivier Giroud attığı bu golle tarihe geçti.

Fransız futbolcu milli formayla 52. golünü atarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Thierry Henry milli formayla 51 gole imza atmıştı.