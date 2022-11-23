Fransa'ya kötü haber: Yıldız isim turnuvayı kapattı

2022 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yenerek gruba galibiyetle başlayan son şampiyon Fransa'ya kötü haber geldi.

2022 FIFA Dünya Kupası'na galibiyetle başlayan son şampiyon Fransa'nın savunma oyuncusu Lucas Hernandez, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı.

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 4-1 kazandıkları Avustralya maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan savunma oyuncusu Hernandez'in turnuvayı kapattığı kaydedildi.

Bayern Münih forması giyen Hernandez, Avustralya'nın 9. dakikada attığı golün pasını veren Mathew Leckie ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmış, karşılaşmaya devam edemeyince kardeşi Theo oyuna girmişti.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa'da daha önce Paul Pogba, N'Golo Kante, Presnel Kimpembe, Christopher Nkunku ve Ballon d'Or ödüllü forvet Karim Benzema, sakatlığı nedeniyle kadroya girememiş ya da kadrodan çıkarılmıştı.

D Grubu'nda yer alan Fransa, cumartesi günü Danimarka ile karşılaşacak.