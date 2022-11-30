Fransa'yı yenen Tunus Dünya Kupası'na veda etti

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan verici maçlar devam ederken Tunus, Dünya Kupası'na veda etti.

FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu'nun son maçında Tunus ile turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa karşı karşıya geldi. 90 dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf Tunus oldu. Education City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Tunus'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Afrika ekibine galibiyeti getiren golü 58. dakikada Wahbi Khazri kaydetti.

TUNUS'A 3 PUAN YETMEDİ

Bu skorun ardından Tunus, puanını 4'e yükseltti ve grubunu 3. sırada tamamladı. Son 16 turuna katılmayı daha önce garantilemiş olan Fransa ise 6 puanla lider olarak kaldı.

Fransa'yı mağlup ettikten sonra gözünü Avustralya - Danimarka maçına çeviren Tunus, Avustralya'nın rakibini 1-0 mağlup etmesinin ardından Dünya Kupası'na veda etti. Fransa; grubu lider olarak tamamlarken, ikinci sırada yer bulan Avustralya bir üst tura çıkma biletini alan diğer takım oldu. Danimarka ise grubunu sonuncu basamakta bitirdi.

MBAPPE YEDEK BAŞLADI

Maçtan önce son 16 turunu garantileyen Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Golcü oyuncu, 63. dakikada Kingsley Coman'ın yerine oyuna dahil oldu.

KHAZRI'DEN MUHTEŞEM GOL

Müsabakanın 58. dakikasında Tunus Milli Takımı'nın orta alanda kaptığı top, Wahbi Khazri ile buluştu. Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine giren Khazri, sol ayağıyla yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlağı kaleci Mandanda'nın yanından ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Tunus, Fransa'yı 1-0 mağlup etti.