Fransız devi Lyon için şok karar! Küme düşürüldü
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle 2'nci lige düşürüldü.
Ulusal Mali Denetim Kurulu (DNCG) yaptığı açıklamada Olympique Lyon'un profesyonel futbol mali gözlemcisi tarafından talep edilenleri yerine getiremediği belirtildi.
Fransız ekibin yaklaşık 500 milyon avroyu aşan borcu olduğu ifade edildi.
Öte yandan Lyon'un verilen karara itiraz etme hakkı bulunuyor.
DHA
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