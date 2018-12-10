Fulham'ın hocası Ranieri eski golcüsü Islam Slimani'yi istiyor

Fenerbahçe'de sezon başında bu yana istenen performansın çok uzağında kalan ve son haftalarda eleştirilmeye başlanan Islam Slimani, kiralık sözleşmesi sona ermeden Premier League'e dönebilir.

İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında alternatiflerini arttırmak isteyen Fulham menajeri Claudio Ranieri'nin, Islam Slimani ile ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Slimani için devreye giren Fulham, sarı-lacivertlilerin kiralık sözleşmesini feshetmesi halinde Slimani için Leicester City'e teklif yapması bekleniyor.

Ranieri'nin Leicester City'i Premier League'de şampiyon yaptığı dönem takımda olan Slimani'yi yakından tanıdığı için öncelik vereceği belirtildi. Sezon başında Leicester City'den kiralanan Slimani Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta sadece 4 gole imza atabildi. Kaynak: Sporx

