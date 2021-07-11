Futbol gecesi: İtalya İngiltere EURO 2020 finali ile ilgili tüm bilgiler

EURO 2020 finalinde bu akşam İtalya ve İngiltere kupa için karşı karşıya gelecek. İşte İtalya - İngiltere EURO 2020 finali öncesi tüm detaylar...

EURO 2020'de şampiyonun belirleneceği kritik karşılaşmaya saatler kaldı. EURO 2020’DE FİNALİ HANGİ TAKIMLAR OYNAYACAK? EURO 2020 yarı finalinde İtalya, İspanya’yı penaltı atışlarında 4-2 yenerek finale yükseldi. İngiltere - Danimarka karşılaşması ise 2-1'lik İngiltere üstünlüğü ile tamamlandı. Böylelikle EURO 2020 final maçı İtalya ve İngiltere arasında İngiltere Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek. EURO 2020 FİNALİ NE ZAMAN? İtalya ve İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da gerçekleşecek. EURO FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? 11 Temmuz Pazar günü (Bu akşam) yapılacak olan final maçı saat 22.00’da TRT ekranlarında yayınlanacak. MUHTEMEL İLK 11'LER İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling TARİHTEKİ İTALYA-İNGİLTERE MAÇLARI İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Gol sayılarında ise İngiltere'nin üstünlüğü göze çarptı. Şu ana kadar yapılan maçlarda İngiltere 33, İtalya 31 gol kaydetti. İki takım, son olarak Mayıs 2018'de Wembley Stadı'nda hazırlık maçında karşılaştı. Mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.