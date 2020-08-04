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  4. 04 Ağustos 2020 17:34

Futbola koronavirüs önlemi! Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), koronavirüs tedbirleri kapsamında kasıtlı olarak öksüren futbolcuya kırmızı kart verilmesine karar verdi.

Futbola koronavirüs önlemi! Kasıtlı öksüren futbolcuya kırmızı kart
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Futbol maçlarında rakibine ya da hakeme kasıtlı öksüren futbolcu kırmızı kart görebilecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını nedeniyle yeşil sahalarda futbolcuları ve hakemleri korumaya yönelik yeni bir karar aldı.

Hakemler, kendilerinin ya da rakip futbolcunun yüzüne yakın mesafeden öksüren bir oyuncunun bunu kasıtlı yaptığına kanaat getirmesi halinde kırmızı kart cezasına başvurabilecek.

Kırmızı kart cezası, "saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü dil kullanma ya da el-kol hareketi etme" kategorisinde yer alacak.

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futbol , karar , kırmızı kart
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