Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın cezaevi pozu olay oldu

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Mert Hakan Yandaş'ın koğuş arkadaşı ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yasa dışı bahis ve şike iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Sakaryasporlu futbolcu Abdurrahman Bayram, tahliye oldu.

Cezaevinden çıkan genç futbolcu Bayram, Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda, halen tutuklu bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile cezaevi koğuşunda çekildiği tahmin edilen bir fotoğrafını paylaştı. Bayram’ın fotoğrafın üzerine sadece "kum saati" emojisi koyması dikkat çekti. Sosyal medyada yayılan fotoğraf kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

17 yıl 10 aya kadar hapis talep edildi

Bahis ve şike soruşturması kapsamında 34 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, Mert Hakan Yandaş'ın 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Haber3.com Haber Merkezi