  4. Futbolda bahis operasyonu: Gözaltına alınanlar arasında Galatasaraylı eski yönetici de var!

"Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında yeni operasyon: Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur’un da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur, bahis oynayan 14 futbolcunun da aralarında olduğu toplam 29 şüpheliye, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Timur’un da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve geçmişte düzenlenen iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda önceki iki gözaltı işleminde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi sonucu birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynayan) 14 futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

