  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Futbolda bahis soruşturmasında kıskaç genişliyor! Başsavcılık'tan yeni açıklama var!

Futbolda bahis soruşturmasında kıskaç genişliyor

Futbolda bahis soruşturmasında kıskaç genişliyor
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından 'futbolda bahis' iddiasına ilişkin soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek delillerle birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu, bu süreçte sosyal medyadaki paylaşımlara da itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık tarafından yürütülen ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde '371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği' şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine devam eden soruşturmada, ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri şeklinde operasyonel faaliyet icra edildiği, bu kişilerden 8'inin tutuklandığı, halen geri kalan hakemlerle ilgili araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturma sırasında sadece Türkiye Futbol Federasyonu‘nun bildirdiği isimler ve bilgiler ile yetinilmediği, hakemlerin mal varlıkları, birbiriyle ve şüpheli olduğu değerlendirilen başkaca kişilerle irtibatları, özellikle hakemlerin kendi yönettikleri maçlara yasa dışı şekilde yurt dışından bahis oynayıp oynamadıklarının araştırıldığı, oluşturulan ve her gün yeni bir verinin işlendiği büyük bir bilgi havuzundan kontrollerin yapılmakta olduğu" ifadelerine yer verildi.

Gelinen noktada ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından futbolcular hakkında bahis oynama iddiasıyla disiplin soruşturması yapılması nedeniyle bu konunun da hassasiyetle takip edildiği belirtilen açıklamada, "Yine ilk aşamada Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disipline sevk edilen futbolcuların kimlik bilgilerinin ve haklarındaki bahis iddialarına dair verilerin ihbar kabulü ile re'sen talep edilerek yukarıda izah edildiği şekilde veri havuzundan futbolcular hakkında da araştırmanın derinleştirildi" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz futbolunun büyük bir yapı teşkil ettiği ve sadece futbolcu ile hakemlerden oluşmadığı daha bir çok paydaşının bulunduğu göz önüne alındığında, mevcut soruşturmanın yapılan araştırmalar neticesinde elde edilecek deliller ile birlikte sistemli bir şekilde genişleme ihtimalinin bulunduğu, bu süreçte özellikle mesnetsiz sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiği, gerek delilerin elde edilmesinde gerekse şüpheli olduğu değerlendirilen isimlerin netleştirilmesinde C.M.K. m.160 gereği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olarak ilgili özel ve kamu kuruluşlarından doğrudan ve en kapsamlı bilgilerin-belgelerin ivedilikle ve eksiksiz temin edilerek araştırmaların titizlik ile sürdürülmekte olduğu kamuoyunun bilgisine duyurulur."

İHA

text-ad
Etiketler hakemler bahis bahis soruşturması futbolda bahis soruşturması futbolda bahis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu Sultanlar Ligi'nde filedeki dev derbide gülen taraf Fenerbahçe oldu 77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi! 77 yıl hapis cezası bulunan firari kurye geldi diye kapıyı açınca, yakayı ele verdi! Londra'da Nusr-et'in önünde ''salt-bea'' kuyruğu Londra'da Nusr-et'in önünde ''salt-bea'' kuyruğu Polis meslek yüksek okulunda intihar şoku! Polis meslek yüksek okulunda intihar şoku! Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ? Milyonlarca memur ve emekliye yeni yıl zammında yılbaşı sürprizi mi geliyor ? Savaş çanları çalıyor: Dünyanın en büyük uçak gemisi de sahaya indi! Savaş çanları çalıyor: Dünyanın en büyük uçak gemisi de sahaya indi! Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden!'' Ünlü çift sokak ortasında birbirine girdi: ''Bıktım artık senden!'' Bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bir kadın daha eski eşi olacak cani tarafından katledildi! Bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bir kadın daha eski eşi olacak cani tarafından katledildi! Yedi Kocalı Hürmüz davalık oldu Yedi Kocalı Hürmüz davalık oldu 24 kırmızı kartın çıktığı amatör maçta kıyamet koptu! 24 kırmızı kartın çıktığı amatör maçta kıyamet koptu!
Bakır madeninde göçük faciası: 32 ölü var! Göçük anı saniye saniye kamerada! Bakır madeninde göçük faciası: 32 ölü var! Göçük anı saniye saniye kamerada! Üç ilde 150 vatandaş aynı şüpheyle hastanelik oldu Üç ilde 150 vatandaş aynı şüpheyle hastanelik oldu Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye mi edildi ? İşin aslı ortaya çıktı Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye mi edildi ? İşin aslı ortaya çıktı Trafikte kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü! Trafikte kaza sonrası çıkan kavgada bir kişi dövülerek öldürüldü! Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber: Hava 4 derece birden ısınacak, pastırma yazı geri dönüyor! Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber: Hava 4 derece birden ısınacak, pastırma yazı geri dönüyor! Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı Engin Altan Düzyatan ailesiyle birlikte Türkiye'yi neden terk ettiklerini açıkladı