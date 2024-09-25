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Futbolda görülmemiş şike kamerada

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FIFA Futsal Dünya Kupası F Grubu kapanış maçında Fransa ile İran arasında oynanan ve İran'ın 4-1 kazandığı mücadelenin son dakikalarındaki bu görüntüler futbolda şikeyi gözler önüne serdi.

FIFA'nın düzenlediği Dünya Kupası'nda şike iddiası ortalığı karıştırdı. 2024 yılında Özbekistan'da düzenlenecek organizasyona katılacak takımların belirlenmesi adına oynanan grup maçlarında büyük bir skandal yaşandı.

F Grubu mücadelesinde Fransa ile İran karşı karşıya geldi. Gruptan lider olarak çıkacak takımın belirleneceği karşılaşmayı İran 4-1 kazandı. Bu sonuçla İran 9 puanla lider şekilde Son 16 Turu'na yükselirken, Fransa ikinci sırada kaldı.

Fransa'nın bu maçı bilerek kaybettiği iddia edildi. Ortaya çıkan görüntüler de bu söylentileri doğrular nitelikte. İkinci sıraya gerileyebilesi için 4-1 yenilmesi gereken Fransa'nın birkaç dakika içinde peş peşe yediği goller şike tartışmalarını beraberinde getirdi.

 

OdaTV.com

Etiketler Futbol şike şike kamerada Futbolda şike
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