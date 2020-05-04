  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 04 Mayıs 2020 18:14

Futbolda TFF ile kritik toplantı

Yarın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bir toplantı yapacak. Toplantı ile ligler hakkında bir yol haritası çıkarılacak.

Futbolda TFF ile kritik toplantı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın bir toplantı gerçekleştirilecek. Söz konusu görüşmede liglerin geleceği ele alınacak.


Futbolda gözler yarın yapılacak görüşmeye çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yarın futbol liglerinin geleceğini belirleyecek bir görüşme yapacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleşmesi planlanan toplantıda liglerin devam edip etmeyeceğine yönelik yol haritası çizilecek.

Toplantıda ayrıca Bilim Kurulu Üyeleri de yer alacak.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sağlık bakanı , fahrettin koca , kritik toplantı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM