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  4. 08 Mayıs 2020 16:07

Futbolda yeni dönem! 5 Oyuncu değişikliği kuralı onaylandı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), koronavirüs dolayısıyla 2020 yıl sonuna kadar takımların 5 oyuncu değiştirebileceğini açıkladı.

Futbolda yeni dönem! 5 Oyuncu değişikliği kuralı onaylandı
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FIFA, geçici olarak bir kural değişikliğine gidildiğini ve takımların maç içerisinde 5 oyuncu değişikliği yapabileceğini açıkladı.

FIFA, Uluslararası Futbol Birliği'ne (IFAB) geçici bir kural değişikliği başvurusu yaptı. IFAB yönetimi kararı değerlendirerek 31 Aralık'a kadar 5 oyuncu değişikliğine izin verdi. FIFA, bu değişiklik kararını mecbur tutmazken, federasyonlar ve konfederasyonların inisiyatifine bıraktı.
Takımlar değişiklik haklarının üçünü oyun içinde diğerleri devre arasıanda yapabilecekler. Uzatmanın olduğu maçlarda bu haklar uzatma devrelerinde olacak.

FIFA'nın 5 oyuncu değişikliğinin kalıcı olması için Şubat ayında ve yılda bir kez yapılan FIFAB İcra Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.

Almanya ve İspanya daha önce başvuruda bulunmuş ve corona virüs salgını nedeniyle 5 oyuncu değişikliği istemişlerdi.

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