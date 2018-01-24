Galataray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı

Fatih Terim, istediği sol bek ve forveti, Başkan Mustafa Cengiz’e iletti. Hedefteki isimler Watford’dan 33 yaşındaki sol bek Holebas ve West Ham United’ın 29 yaşındaki forveti Chicharito. Holebas ve Chicharito girişimleri Özbek döneminde başlamış hatta sonlandırılma noktasına gelmişti. Fakat yönetim değişimiyle birlikte transferleri bitirme işi Mustafa Cengiz ve yönetimine kaldı. Mevcut mali durum nedeniyle iki oyuncu için de mantıklı teklifler yapıldı.

SEZON SONU TAMAMLANACAK

33 yaşındaki Yunan sol bek Holebas, 3 sezondur Watford’da oynuyor. Sezon sonunda mukavelesi biteceği için Sarı-Kırmızılılar. Watford’a 2 milyon euro civarında bir rakam teklif etti. Chicharito içinse kiralama formülü denendi. West Ham Yönetimi, kiralama bedelini belirleyecek. Bu para mantıklı olursa, Meksikalı’ya 1.5 sezonluğuna imza attırılacak. Yıldız forvetin kulübüyle, 2020 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Ancak West Ham’da aradığı ortamı bulamadı.

MENAJERİ BEŞİKTAŞ’I AÇIKLADI!

West Ham’a 17.8 milyon euro karşılığında transfer olan Chicharito 18 maçta 5 gol attı. Bilic ile yolların ayrılmasının ardından yeni Teknik Direktör Moyes ile anlaşamayan Chicharito’nun ayrılması bekleniyor. Oyuncunun menajeri, “Beşiktaş ve diğer kulüplerin kiralık teklifleri oldu ama şu anda bir şey yok” açıklamasını yaptı. Ancak Beşiktaş ondan vazgeçti.