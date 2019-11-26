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  4. 26 Kasım 2019 17:02

Galatasaray 2 - 1 Club Brugge (UEFA Gençlik Ligi)

Galatasaray U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında Club Brugge'ü konuk etti. Maçın son anlarında 10 kişi kalan Galatasaray'ın gençleri, buna karşın üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray 2 - 1 Club Brugge (UEFA Gençlik Ligi)
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UEFA Gençlik Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray U19 takımı, 2-1 kazandı.

Galatasaray, 38. dakikada Atalay Yıldırım'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Club Brugge, Mathias Wolf'un 53. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu attı.

Galatasaray'da Ferhan Evren, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 6'ya yükseltti. Haftaya grup lideri olarak başlayan Club Brugge, 9 puanda kaldı.

Galatasaray, son maçında PSG'ye konuk olacak.

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UEFA Gençlik Ligi , Galatasaray U19 , Club Brugge U19
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