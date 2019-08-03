  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 03 Ağustos 2019 22:58

Galatasaray 2 - 1 Panathinaikos (Hazırlık maçı)

Galatasaray, İstanbul'da sezon açılışını yaptığı maçta Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk etti. Yeni sezon öncesi İstanbul'da taraftarıyla ilk kez buluşan sarı-kırmızılılar, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. G.Saray, aldığı bu galibiyetle Süper Kupa...

Galatasaray 2 - 1 Panathinaikos (Hazırlık maçı)
A+ A-

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Adem Büyük ve 61. dakikada Ryan Donk'tan geldi. Panathinaikos'un tek sayısını 90+1. dakikada Vergos kaydetti. Gollerin asistlerini ise Jimmy Durmaz ve Mariano yaptı.

Akhisarspor'la Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, aldığı galibiyetle moral depoladı. Galatasaray ayrıca, tarihinde Panathinaikos ile oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , panathinaikos
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM