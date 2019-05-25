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  4. 25 Mayıs 2019 20:03

Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutluyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluğunu Türk Telekom Stadı'nda kutluyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutluyor
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Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de kazandığı 22. şampiyonluğun kutlamaları başladı. Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen kutlamalara Galatasaray Futbol Takımı, üstü açık otobüsle geldi.

Hazırlanan özel otobüsle Florya Metin Oktay Tesisleri'nden stada hareket eden sarı-kırmızılılar, yol boyunca şampiyonluk coşkusu yaşadı. Futbolcular, ellerindeki bayrakları sallayarak, şampiyonluk şarkıları söyledi.

Bazı taraftarların da arabalarıyla otobüse eşlik ettiği görüldü.

ALTYAPIDAKİ ŞAMPİYONLAR KUTLAMADA
Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

GS STORE'A BÜYÜK İLGİ
Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi. Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı.

Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu.

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Galatasaray , süper lig
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