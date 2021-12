Galatasaray 45 milyon lirayı gözden çıkardı: İşte Muslera yerine düşünülen aday

Galatasaray, Muslera'nın Sivasspor maçında sakatlığı sonrası yerine kaleci bakmaya başlarken 4 aday üzerinde duruldu.

Muslera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'da kaleci krizi yaşanıyor. Uzun yıllardır sarı-kırmızılı ekibin kalesini koruyan Muslera, Sivasspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Muslera'nın tahmini dönüş süresi 2 ayı bulacak. Takımla birlikte çalışmaya başlamasının ardından kondisyonunu geri kazanması da en az 5 ayı bulabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim bu rapor sonrasında Muslera yerine kaleci bakmaya başladı. En büyük aday da Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat. İşte son dakika haberinin detayları...

GALATASARAY, İRFAN CAN İÇİN 45 MİLYON LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

Sporx'in haberine göre, Sarı-kırmızılı ekipte kaleci arayışları hız kazanırken Göztepe'den İrfan Can Eğribayat liste başı oldu. Galatasaray yönetimi, İrfan Can Eğribayat için 45 milyon liraya kadar bonservis bedelini gözden çıkardı. Sosyal medyada Galatasaray'ın bu tercihi rakip takım taraftarlarını şaşırttı. Galatasaray'ın listesinde ikinci sırada ise Çaykur Rizespor'un tecrübeli kalecisi Gökhan Akkan var.

OKAN KOCUK'UN GERİ ÇAĞRILMA İHTİMALİ VAR

Listedeki ilk iki isim için yüksek bonservis bedelleri istenmesi durumunda Antalyaspor'un kapısı çalınacak ve Ruud Boffin için görüşmeler başlayacak. Üç isim için de istenen bonservis bedelleri bütçeyi zorlarsa masaya başka bir formül konacak. Sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk'un geri çağrılma ihtimali de bulunuyor.