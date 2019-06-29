Galatasaray, Alex Telles'ten para beklerken, Atletico Madrid sol bek aldı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico PR'de forma fiyen Renan Lodi'yi kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlılar, 21 yaşındaki sol bek için Brezilya ekibine 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY, TELLES'İ BEKLİYORDU

Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles'in olası Atletico transferi de bu şekilde rafa kalkmış oldu. Brezilyalı futbolcuyu 6,5 milyon Euro'ya Porto'ya satan Galatasaray, yıldız ismin yüklü miktardaki satışından %10 pay almayı hedefliyordu.

