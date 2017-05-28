Galatasaray altyapısında yeni dönem başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Bayraktar ile birlikte Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün katıldı.



Emrah Bayraktar imza töreni sonrası "Meslek hayatıma Galatasaray Altyapısı'nda başladım. O dönem teknik direktör Fatih Terim'di. 4 seneye yakın alt yapıda devam edip üst yapıda da Eric Gerets döneminde yardımcı antrenörlük görevinde bulundum. Altyapıda en iyi jenerasyonun olduğu zamandı. Arda, Mehmet Güven, Cafercan, Özgürcan gibi… İyi bir eğitici ve oyuncu kadromuz vardı. Birçok oyuncuyu üst yapıyla verme imkanı bulmuştuk. Meslek hayatına bir kalfa olarak başladığım yere usta olarak dönmek gurur verici, mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Emrah Bayraktar, Galatasaray'daki gelecek dönem planlamasını ise "Genç oyuncuların iki önemli süreci var. Altyapıda eğitim aldıkları süreç ve A takıma geçiş süreci. Galatasaray'ın alt yapı eğitimi Türkiye ortalamasının iyi bir noktasında... Geliştirmemiz gereken nokta bu genç oyuncuların profesyonel takıma geçiş sürecinde yapılması gerekenler. Bu noktada da sadece çalışanlara, eğitmenlere, direktörlere görev düşmüyor bütün kulübe ve yönetim kuruluna sorumluluk düşüyor. Burayla gelmemde çok emeği çok Cenk Ergün'ün anlattığı proje beni ikna etti. Oyuncuları nasıl yukarı çıkaracağımızla ilgili bir yol haritası çizdik" cümleleriyle anlattı.



CENK ERGÜN: "AKADEMİDEN SORUMLU TEKNİK DİREKTÖR YARDIMCISI OLARAK DA HİZMET VERECEK"



Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ise Emrah Bayraktar'ın yeniden kulüp bünyesine katılması hakkında, "Emrah Bayraktar sadece akademinin başındaki TFF lisans kriterlerine göre atanmış kişi olarak değil, aynı zamanda akademiden sorumlu teknik direktör yardımcısı olarak da hizmet verecek. Önümüzdeki sezon çalışmalarını yaparken sadece A takımımız ile ilgili değil; akademimizden alıştığımız gibi kardeşlerimizin takıma katılacağı yolları daha fazlalaştırmak, kuvvetlendirmek adına da çalışmalar yapıyoruz. Emrah da daha önce hizmet veren dostumuz. Tecrübesi çok fazla. Önümüzdeki dönem projelerimizde kilit bir noktada olacağına inanıyorum. Orta ve uzun vadede akademiden Galatasaray’a yakışır, ülke futboluna hizmet verecek, uluslararası futbolda da söz sahibi olacak kardeşlerimizin eğitimi için en güvendiğimiz isimlerden biri olacak" dedi.



“ALANYA'DAN GALİBİYETLE DÖNECEĞİZ”



Aytemiz Alanyaspor deplasmanını da değerlendiren Ergün, "Son iki maça girildi. Kazanmak zorundayız ki son haftada tekrar üçüncülük ihtimali devam edebilsin. Kalan iki maçı kazanıp bitirebileceğimiz en üst noktada bitirelim. Avrupa Kupası katılım sıralamasını da etkileyecek. Hem zamanlama hem de Avrupa yolu olarak da önemli. Bir oyuncu hariç eksiğimiz yok. Teknik heyet ve oyuncularımız elinden geleni yapacak. Ben sahadan galibiyetle ayrılacağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.



“GALATASARAY’A YAKIŞACAK İSİMLERİ GETİRECEĞİZ”



Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, transfer süreciyle ilgili olarak da "Bahsedilen çok isimler var ama görüştüğümüz bir oyuncuyla ‘görüşüyoruz veya görüşmüyoruz’ demek bizi etkiliyor. Hem transfer politikamızla hem maddi şartlarda… Masaya oturduğumuz veya oturacağımız kulüplere giderken bunlar bize negatif yansıyor. Birçok isim var. Doğrusu ve doğru olmayanı var. Elimizden geldiğince bütçemizin içerisinde ve talepler listesinde en doğru, takıma yakışacak isimleri almak için uğraşıyoruz. Bu çerçevede yakışan isimleri de getireceğimizi düşünüyorum. İsmin, resmi açıklamayı yapacağımız zaman çıkması beni daha mutlu edecektir. Milli maçlar da yaklaşıyor. Takımımızda milli mesaisi olan oyuncular var. Bizim de görüştüğümüz oyuncuların milli mesaileri var. Bu programın içerisinde, top başı yapmadan mümkün olduğunca gidecek arkadaşlarımızın yerine, kalacak arkadaşlarımızın yanına yeni futbolcu kardeşlerimizi getireceğiz" açıklamasında bulundu.