Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'in ilk devresi sona eriyor... Bu sezon beklenmedik puan kayıpları ile zirve yarışından uzak kalan Galatasaray devre arasına 3 puanla girmenin peşinde. Sakatlıklar ve yetersiz performansların üst üste geldiği sarı kırmızılı takım üstündeki kara bulutları dağıtmak için Antalyaspor çalışmalarına başladı. Diğer yandan küme düşme potasında bulunan Antalyaspor'da da işler içi açıcı değil. Ligde en son Fenerbahçe'yi mağlup eden Antalyaspor 9 maçtır puan kaybediyor. Kırmızı beyazlılar lige tutunmak için Galatasaray karşısında puan ya da puanlar arayacak. Peki Galatasaray - Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte maçın muhtemel ilk 11'leri ve detayları ...

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Lemina, Younes Belhanda, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao

Antalyaspor: Ferhat, Eren, Angelo, Celutska, Nazım Sangare, Charles, Doğukan, Hakan, Fredy, Amilton, Atıf Chahechouhe

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacak Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi 28 Aralık Cumartesi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

28 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Antalyaspor maçının başlama vuruşu saat 20:00'de yapılacak.

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligin ilk devresinin son haftasında Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. Bu kritik maçın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Süper Lig Cemil Usta sezonu 17. hafta maçında, 28 Aralık Cumartesi 2019 saat 20.00’de Galatasaray - Antalyaspor Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 24 Aralık Salı günü, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

İşte bilet fiyatları;

Kategori 1: 650 TL

Kategori 2: 550 TL

Kategori 3: 500 TL

Kategori 4: 500 TL

Kategori 5: 400 TL

Kategori 6: 350 TL

Kategori 7: 300 TL

Kategori 8: 200 TL

Kategori 9: 150 TL

Kategori 10: 110 TL

Kategori 11: 100 TL

Kategori 12 (misafir): 100 TL

GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 47. RANDEVUDA

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de cumartesi günü 47'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 28, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 90 golüne, rekabetteki son 6 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. İki takımın son maçında geçen sezon Galatasaray sahasında, Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 23 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 14-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı. Galatasaray'ın İstanbul'daki 47 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

ANTALYASPOR İSTANBUL'DA 10 YILDIR KAZANAMIYOR

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 5'ini Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 4 müsabaka da berabere bitti. Antalyaspor, Galatasaray karşısında İstanbul'daki son galibiyeti 209-2010 sezonu 33'üncü haftasında 2-1 sonuçla elde etti. İki takımın karşılaşmalarında ise Antalyaspor son üç maçta rakibine gol atamadı.

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan son 22 lig maçı ve sonuçları şöyle:

Sezon Maç Sonuç

2006-2007 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2008-2009 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 1 - 0

2009-2010 Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 2

2010-2011 Galatasaray-Antalyaspor 2 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 3 - 0

2011-2012 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 0

Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

2012-2013 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 4

Galatasaray-Antalyaspor 2 - 0

2013-2014 Galatasaray-Antalyaspor 1 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 2

2015-2016 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 3

Antalyaspor-Galatasaray 4 - 2

2016-2017 Galatasaray-Antalyaspor 3 - 1

Antalyaspor-Galatasaray 2 - 3

2017-2018 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 3 - 0

2018-2019 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

Galatasaray-Antalyaspor 5 - 0

