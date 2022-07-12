Galatasaray antrenmanında kavga: Kerem Aktürkoğlu ile Patrick van Aanholt birbirine girdi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıkları devam ederken idmanda yaşanan kavga sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Galatasaray'da Domenec Torrent'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna getirilen Okan Buruk yönetimindeki yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 2022/23 sezonu öncesi Avusturya'da kamp yapan sarı - kırmızılılarda yeni transfer Sergio Oliveira da ilk idmanına çıktı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti. Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı. Salonda çalışan Omar Elabdellaoui ile hafif sakatlığı bulunan kaleci Jankat Yılmaz antrenmanda yer almadı.

KAVGA ÇIKTI!

Ajansspor'un haberine göre; sabah yapılan antrenmanında 5'e 2 pas çalışması sırasında yabancı bir futbolcu, yerli bir futbolcuya sert bir müdahalede bulununca iki isim arasında kavga çıktı.

KAVGA EDEN İSİMLER

Haberin devamında; antrenmanda yer alan diğer futbolcular, tekme tokat kavga eden isimleri ayırmakta güçlük çektiği bildirilirken, kavga eden futbolcuların Patrick van Aanholt ve Kerem Aktürkoğlu olduğu ifade edildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, MARCAO İLE DE SORUN YAŞAMIŞTI

Aanholt ile kavga eden Kerem Aktürkoğlu, geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında oynanan Giresunspor maçının 60. dakikasında Marcao ile büyük bir olay yaşamıştı. Brezilyalı stoper, Aktürkoğlu'na vurması sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

YENİ TRANSFER KAMPA KATILDI

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampına dahil oldu. Sarı-kırmızılıların Porto'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu, antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ile bir süre sohbet etti.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA TANIŞTI

Yeni takım arkadaşlarıyla da tanışan Sergio Oliveira, daha sonra sarı-kırmızılı forma altındaki ilk antrenmanını yaptı.

MOL FEHERVAR İLE HAZIRLIK MAÇI

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını 13 Temmuz Çarşamba günü Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla oynayacak.

Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.