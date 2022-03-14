Galatasaray - Barcelona maçı biletleri dakikalar içinde tükendi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü sahasında İspanya ekibi Barcelona ile yapacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakanın öncelikli bilet satışının 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahipleri için başladığı belirtilmişti. Açıklamada, mücadelenin biletlerinin yarın saat 11.00'den itibaren genel satışa çıkacağı aktarılmıştı.

DAKİKALAR İÇİNDE BİTTİ!

Galatasaraylı taraftarlar biletlere adeta hücum etti... Satışa çıkan biletler dakikalar içinde tükendi. 150 ile bin 500 lira arasında satışa sunulan biletlerin tükenmesiyle Perşembe günü Barcelona maçı kapalı gişe oynanacak.