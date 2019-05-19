Galatasaray - Başakşehir maçında Galatasaray'ın 2 golü iptal edildi!

Galatasaray'ın Başakşehir ağlarına attığı gol, VAR uyarısıyla iptal edildi.

Galatasaray'ın 55. dakikada Younes Belhanda ile attığı gol sonrası VAR Hakemi Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır'ı uyardı ve pozisyonu izlemesi için davet etti.

Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemek için ekrana gitti. Mbaye Diagne'nin pozisyon başlangıcında topu kontrol ederken elle oynadığını işaret eden Çakır, golü iptal etti.

62'DE ONYEKURU ATTI, OFSAYT!

Galatasaray, 62. dakikada Henry Onyekuru ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Tarık Ongun'un uyarısı sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

64'TE BU KEZ GOL

Onyekuru, 64. dakikada bu kez duran toptan Onyekuru ile golü buldu. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.



