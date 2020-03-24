Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan korona testi açıklaması!

Galatasaray'da koronavirüs testleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta bulgulara rastlanmasından sonra tüm takım ve personeller olarak koronavirüs testine girmeye karar veren sarı kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun."

