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  4. 24 Mart 2020 18:42

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan korona testi açıklaması!

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay koronavirüs testine girdi. Kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacak.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan korona testi açıklaması!
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Galatasaray'da koronavirüs testleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta bulgulara rastlanmasından sonra tüm takım ve personeller olarak koronavirüs testine girmeye karar veren sarı kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun."

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