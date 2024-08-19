  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten İlkay Gündoğan açıklaması
Güncelleme:

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transferde adı geçen İlkay Gündoğan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu.

“GÜÇLÜ BİR GALATASARAY İSTİYORUZ”

Transfer konusunda gerekli görüşmelerin devam ettiğini söyleyen ve yapılacaklar konusunda konuşmanın sağlıklı olmayacağını belirten Özbek, "Transferde neler yapılacağı, transferin sağlıklı olması için pek konuşulmaz. Ama bu konuda çalışıyoruz. Galatasaray'ı daha güçlü hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 2'de 2 yaptık, şampiyon takımı muhafaza ediyoruz. Sezon başında takımın performansını yorumlamak pek doğru olmaz. Birkaç hafta daha geçmesi lazım. Ondan sonra performansla ilgili düşüncelerimizi aktarmak daha doğru olur." açıklamasını yaptı.

“İLKAY GÜNDOĞAN’IN DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ”

Barcelona forması giyen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'la ilgili çıkan haberlerle ilgili de konuşan Özbek, şöyle devam etti:

"İlkay Gündoğan çok önemli bir futbolcu. Galatasaray da Türkiye'nin en önemli takımı. Konuşulması çok doğaldır. İlkay'ın şu anda Barcelona'dan net şekilde ayrılacağı ya da ayrıldığıyla ilgili bir durum yok. Dolayısıyla şu anda bu konuda yorum yapmanın faydası yok. Önce İlkay'ın durumunun belli olması lazım."

Özbek, İlkay Gündoğan'ın Barcelona'daki durumunu yakından takip edip etmedikleriyle ilgili olarak da "Tabii ki yakından takip ediyoruz." dedi.

Etiketler Galatasaray ilkay gündoğan Galatasaray transfer İlkay Gündoğan galatsaray transferi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir çöp ev vakası daha: Tam 25 yılın çöpü çıktı Bir çöp ev vakası daha: Tam 25 yılın çöpü çıktı Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı Türkiye'nin en mutlu şehirleri açıklandı Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı: Döner bıçaklı kavga kamerada Menzil tarikatında fotoğraf ve video yasaklandı Menzil tarikatında fotoğraf ve video yasaklandı Young Boys - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Young Boys - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Canlı yayında tekleyen TRT spikeri sosyal medya karıştırdı Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Hobi olarak başlamıştı kilosunu 100 bin Dolar'a satıyor: İşte Türkiye'nin ''zehirli'' altını Bir ilimiz diken üstünde: Yer altından garip sesler geliyor Bir ilimiz diken üstünde: Yer altından garip sesler geliyor Malatya'da korkutan deprem Malatya'da korkutan deprem Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor Otomotiv devinden vergi düzenlemesi sonrası Türkiye için şok karar: Satışları durduruyor
Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Uzman çavuş dehşet saçtı: 2 ölü Zehirden bile betermiş: İşte mutfağınıza asla sokmamanız gereken 7 gıda Zehirden bile betermiş: İşte mutfağınıza asla sokmamanız gereken 7 gıda Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Dilan Polat için tahliye kararı: Cezaevinden böyle çıktı Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller Türkiye'de 1,5 milyon TL bandında satılan 0 km otomobiller İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada İstanbul'da yabancı uyruklu iş insanına suikast kamerada Kerem Aktürkoğlu transfer kararını verdi Kerem Aktürkoğlu transfer kararını verdi Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara Şenlikten geriye bunlar kaldı... Rezil manzara Düşük kira ödeyenler dikkat! Uzman isim uyardı. Geriye dönük fark... Düşük kira ödeyenler dikkat! Uzman isim uyardı. Geriye dönük fark... Pilotu bayılan yolcu uçağı acil iniş yaptı Pilotu bayılan yolcu uçağı acil iniş yaptı Türkiye'de mesai saatleri değişecek mi ? İşin uzmanı ''manipülasyon'' dedi Türkiye'de mesai saatleri değişecek mi ? İşin uzmanı ''manipülasyon'' dedi