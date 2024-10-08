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Galatasaray Başkanı Özbek’ten Acun Ilıcalı’ya sert tepki!

Galatasaray Başkanı Özbek’ten Acun Ilıcalı’ya sert tepki!
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın kulübü hedef gösteren açıklamalarına tepki göstererek, "Samimiyetsizliğe rağmen verdiğimiz sözün arkasındayız" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi internet sitesinde açıklamalarda bulundu. Özbek açıklamasında Fenerbahçe Asbaşkanı Ali Koç’un Beyaz TV’de yaptığı açıklamalara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerinin başkanlarıyla bir araya geldik.

Bu görüşmede tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık. Kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Bu samimiyetsizliğe rağmen biz, verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe en ihtiyaç duyduğu zamanlarda kardeşi kardeşe düşman etmeye, toplumu germeye, kaos yaratmaya çalışan, buradan kendine çıkar sağlamayı uman bu zihniyetin bundan önce de karşısında olduk, yine karşısında olacağız.”

Galatasaray Başkanı Özbek’ten Acun Ilıcalı’ya sert tepki! - Resim : 1

ACUN ILICALI NE DEDİ?

Metin Öztürk'ün "TFF'nin Survivorcı'nın bir lafıyla hareket edeceğini düşünmüyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Lig'i karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin." sözlerine cevap veren Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Metin Öztürk'ü tanımıyorum. Araştırdım kendisini ama bir şey de bulamadım. Burada Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı hakkında konuşuyor. Konuşmanın neresinden bakarsanız bakın, midemi bulandırdı. Beni aşağılamaya çalışıyor, iki cümleyi bir araya getiremiyor. Neye güvenerek yukarıdan konuştu, anlamış değilim. Sonra da 'Sakinlik istiyoruz' diyor. Dursun Özbek'in bu konuda kendisiyle görüşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için hakkında konuşmayacağım. Galatasaray'ın bir futbolcusunun Fenerbahçe Başkanı'na forma giyerek mesaj göndermesi de saygı çerçevesini yıkan davranışlar. Galatasaray'ın futbolcusunun, Fenerbahçe Başkanı ile dalga geçmesi saygısızlıktır. Buna izin verirseniz, yarın biz de futbolcularımızı tutamayız.

Metin Öztürk 'Kim bahis işlerinde ceza yemiş, bakın' diyor. Ben yurt dışından para almadım. O yayın yurt dışından geliyor. TRT ve birçok kanalda bu reklamları gördük. Yurt dışında maç bir ajansa satılıyor, buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. TRT'de de bu reklamlar var. Bahis reklamı alan Galatasaray'ın ceza alması gerekmiyor mu? Metin Öztürk'e soruyorum. Siz formanıza bahis reklamı aldınız ve sahaya çıktınız! Bu para nerede? Bunlara cevap veriyor musunuz?

 

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray dursun özbek acun ılıcalı
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