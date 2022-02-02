Galatasaray Başkanı transferi açıkladı: Erick Pulgar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erick Pulgar ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV ekranlarında Sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Elmas, Gedson Fernades transferinin öncelik olmadığını, acil ihtiyaç duyulan bölgelerdeki eksikleri giderdiklerini ifade etti. Galatasaray'ın Gedson'u almak için gücü olduğunu ancak gelecek sezonun planlaması için riskli ve maliyetli olduğunu vurguladı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:



"Transfer sürecinde hakikaten verilmesi gereken kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 14 oyuncudan 12'ye düşecek. Sakatlarımız var. Bunların hepsinin aynı anda düşünüp ekisklerin giderilmesi gerekiyor. Torrent ve Luis Campos'la geceli gündüzlü çalışmalar yaptık. Son dönemde hiç alışkın olmadığımız ve kabul edemeyeceğimiz bir lig sıralamasındayız. Çok önemli eksiğimiz olan noktaları belirledik.

"OKAN KOCUK İÇİN GÖRÜŞTÜK AMA OLMADI, PENA'YI ALDIK"

Önceliğimiz kaleciydi. Muslera'nın sakaltığı vardı. Şubat sonu, mart başı dönmesini bekliyoruz. 3-4 tane kaleciyle görüştük. Türk kalecilerle de görüştük. Okan için Giresunspor'la görüştük. Sezon başında kiralamıştık. Ligde çok önemli hedefleri olduğu için vermek istemediler. Başka yerli kalecilerle de görüştük ancak sonuç alamadık. Sonra yabancı kalecilerle görüştük ve Pena'da karar kıldık. Bedava kiraladık. Ücret ödemedik.

"PULGAR TRANSFERİNİ TAMAMLADIK"

Defansif orta sahada da eksiğimiz vardı. Bu eksiğimizi Pulgar'la kapattık. Uzun görüşmeler sonrasında sezon sonuna kadar ücretsiz olarak kiraladık. Buraya gelip resmi imzaları atmasını bekliyoruz. Şu an Bolivya'da milli maç için. O da hemen hazır, takıma katkı verecek oyuncu.

"GOMIS ÇOK İSTEKLİYDİ, GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

Mustafa Muhammed, Afrika Uluslar Kupası'nda, Mbaye Diagne'nin sakatlığı var. Ligi ve Galatasaray'ı bilen bir forvet arıyorduk. Gomis'in yeri gitiğinden beri doldurulamadı. 5-6 tane forvet alternatifiyle görüştük. Bu alternatifler arasında en hızlı katkı verecek ve gelecek seneki yabancı futbolcu kararlarımızı etkilemeyecek bir isim almak istedik. Gomis çok istekliydi. Kulübü de sahiplenen bir isim. Burada işinin bitmediğini söyledi. Galatasaray'ı çok seviyor. Takıma pozitif anlamda katkı yapacak bir futbolcu ve böylece 3 transfer gerçekleştirdik.

GEDSON FERNANDES GERÇEKLERİ

Omar'la birlikte yabancı sayımız 15'ti. Antrenmanlarda çok iyi. Hocamız ondan faydalanmayı düşünüyor ancak kısa sürede bazı oyuncularla yollarımızı ayırmamız gerekiyordu. Yedlin ayrıldı, Luyindama ayrıldı. Son dönemde görüştüğümüz ve çok konuşulan isimlerden biri de Gedson Fernandes'ti. Biz istediğimiz menajere ulaşırız. Oyuncuyu istiyorsak, istediğimiz zaman bulur görüşürüz. Gedson taraftarın çok sevdiği ve daha önce takımda forma giymiş genç bir oyuncumuz. Sınırsız bir yabancı bir hakkımız yok. Benfica Gedson için 2 sezonluk 1 milyon euro kira ücreti ve 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu istedi. 10 milyonluk teklif gelirse oyuncunun ayrılacağı şekilde teklif verdi. Gedson'u isteseydik alırdık ancak önceliğimiz olmadığı için almama kararı aldık.

"REYTİNG İÇİN GALATASARAY'IN ADINI AĞIZLARINA ALAMAYACAKLAR"

Galatasaray'ı ufak bütçelerle, 10-15 sosyal medya hesabıyla, Galatasaray'ın geleceğini belirlemeye çalışanların ellerine bırakmayacağız. Bununla ilgili de hukuksal girişimlere hazırız. Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Televizyonlarda da hadsiz yorumlar var, bugün itibariyle onlara da savaş açıyoruz. Reyting için Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar. Galatasaray bugün normal bir zamandan geçmiyor. Geleceğini kurma ve maddi tehlikeden kurtarma çabası içindeyiz. Nezaketimiz yanlış anlaşılıyor. Kimseyi ötekileştirmemeye, geçmişte yapılan hataları dahi dile getirmemeye çalışıyoruz. Geçmişte Galatasaray'ı bu hale getiren ve Galatasaray'ın bu kötü durumunda hiç payları yokmuş gibi hareket ediyorlar. Bugün yapılan yalan-yanlış her algıyla ilgili elimizde yeterli açıklamamız var. Yalanı söylemenin maliyeti yok. Bundan sonra en sert şekilde bu algıları yapanlara ve bu terbiyesiz yorumları yapanlara karşı en sert şekilde tepki vererek, kamuoyuna açıklayarak Galatasaray'dan temizlenmesini sağlayacağız.

BARTUĞ ELMAZ'IN KADRO DIŞI BIRAKILMASI HAKKINDA

Bartuğ, Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasaray'ın, bu kadar yatırım yaptığı bir oyuncunun kontratını son seneye bırakmaması lazımdı. Yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş, komisyon için birtakım planlarla gençlerimize dadanmış menajerler var.

Erick Pulgar kimdir?

Erick Pulgar, tam adıyla Erick Antonio Pulgar Farfan; 15 Ocak 1994 tarihinde Şili'nin Antofagasta kentinde dünyaya geldi. 28 yaşındadır ve merkez orta saha ile önlibero hattında oynayabilmektedir. Akranlarının futbola ilgisinden ötürü küçük yaşlardan itibaren tüm dünyayı kasıp kavuran bu spor dalına merak sardı. Uzun boyu ve güçlü yapısıyla arkadaşları arasından kolaylıkla sıyrılan Pulgar, ilk etapta ülkenin amatör takımlarında mücadele etti.

Çocuk yaşta Miramar Sur Este'de oynadı. Buradaki performansı onu doğduğu kentin en büyük takımına; yani Antofagasta'ya taşıdı. İlk kez bu takımda profesyonel olduğunda henüz 19 yaşındaydı. 4 yıl süreyle Antofagasta'da kaldıktan sonra ülkenin lokomotif kulüplerinden Universidad Catolica'ya bedelsiz olarak transfer oldu. 9 yıllık profesyonel futbol hayatının en çarpıcı başarısını da bu yıllarda elde etti.

Bologna, Pulgar'ı keşfetti

Tarihler 7 Ağustos 2015'i gösterdiğinde Erick Pulgar, kariyerinin ilk büyük transferini Bologna'ya geçerek gerçekleştirdi. O dönemde Bologna, 2 milyon 280 bin Euro ödeme yaparak gelecek vadeden oyuncuyu kadrosuna kattı. Pulgar da, bu transferden sadece 1 yıl sonra eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

Pulgar Güney Amerika'nın en büyüğü!

2015-16 sezonunda, sadece masallarda denk gelinebilecek bir hikaye yaşandı. Şili Milli Futbol Takımı, o yıl Güney Amerika Kupası'nı müzesine götürdüğünde Erick Pulgar da kadroda yer alıyordu. O dönem 21 yaşında olan orta saha, Copa America'yı kazanma başarısını elde etti.

Bu gelişme, Şilili yıldızın kariyer basamaklarını hızla tırmanmasına aracı olurken piyasa değerini de hızla arttırdı. Bologna, Şilili yıldızı 4 yıl süreyle kadrosunda tuttu. Diğer bir deyişle cilalayıp parlattı. Ülkenin köklü takımlarından Fiorentina, Pulgar'ın daha da popüler hale gelmesini beklemeden erken davranıp servet değerinde bir bedelle oyuncuyu transfer etti.

Pulgar, büyük umutlarla Fiorentina'nın yolunu tuttu

Bir orta sahanın en verimli olduğu yaş aralığı, çoğu futbol otoritesine göre 25 ile 32'dir. Fiorentina, Pulgar'ın birkaç yıl içerisinde daha da gelişeceğini düşünüp Bologna'ya 12 milyon 300 bin Euro ödeme yapmaktan geri durmadı.

Kariyerinin en büyük transferini yapan Şilili, 26 yaşında büyük hayallerle Floransa kentine ayak bastı. Ancak, Fiorentina günleri beklediği gibi ilerlemedi. 2 yıl içerisinde sadece 41 maçta oynarken rakamsal açıdan beklentilerin bir hayli ötesinde kaldı. Öyle ki, bu sezon sadece 8 maçta oynadı ve 1 asist yapabildi.