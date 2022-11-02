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Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri 14 saniyede tükendi

Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri 14 saniyede tükendi
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Galatasaray’ın Beşiktaş maçı için öncelikli olan taraftarları için satışa çıkardığı biletler 14 saniye içinde tükendi.

Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesi çıkan biletlerin saniyesinde bitmesi sarı-kırmızılı yöneticileri şaşırttı. Maçın kapalı gişe oynanması beklenmesine rağmen bu kadar kısa sürede biletlerin tükenmesi herkesi şoke etti.

YALNIZCA 14 SANİYE SÜRDÜ

Galatasaray’ın Beşiktaş maçı için öncelikli olan taraftarları için satışa çıkardığı biletler 14 saniye içinde tükendi. Taraftarlar Galatasaray yönetimine ekstra bilet çıkartması şeklinde talepte bulundu.

Etiketler Beşiktaş Galatasaray beşiktaş galatasaray
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