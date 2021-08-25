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Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Galatasaray bir transferi daha bitirdi

Transfer sezonuna bomba gibi devam eden Galatasaray bir transferi daha bitirdi. Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Etiketler Galatasaray transfer galatasaray kap
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