Galatasaray bir transferi daha resmen açıkladı

Galatasaray, Lyon'un sağ beki Leo Dubois'in transferi için kulübü Lyon ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Sacha Boey'in ayrılığı sonrası yeni sağ bekine kavuşuyor. Sarı kırmızlı kulüp, 27 Fransız Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Oyuncunun bu akşam 22.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

3 MİLYON EURO BONSERVİS

Fransız oyuncu için kulübü Lyon'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği öğrenilirken 4 yıllık sözleşmeye imza atacak futbolcu, senelik 1.3 milyon euro yıllık ücret alacak. Leo Dubois'in, bugün saat 22:30'de sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor.

Yıldız sağ bek 13 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi.